Calderonistas dan "visto bueno" a candidatura de Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras darse a conocer la salida de José Antonio Meade de la Secretaría de Hacienda y sus aspiraciones como candidato del PRI a la Presidencia, algunos personajes vinculados con el ex presidente Felipe Calderón dieron su "visto" bueno a la opción del partido tricolor rumbo al 2018.El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, consideró que José Antonio Meade es la "mejor carta" del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a las elecciones presidenciales de 2018 y tiene grandes posibilidades de vencer a Andrés Manuel López Obrador.En entrevista, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la carrera por la Presidencia de la República será entre el ahora ex secretario de Hacienda y Margarita Zavala.“José Antonio técnicamente es impecable, es honrado. Yo creo que el PRI mandó su mejor carta", subrayó Cordero Arroyo.Según el panista, tanto Meade Kuribreña como Margarita Zavala "son gente honorable y es gente querida y es gente que van a ser competitivos. No tengo duda que Margarita o José Antonio le van a ganar a Andrés Manuel (López Obrador)”.De acuerdo con el legislador del partido blanquiazul, José Antonio Meade ha sido un servidor público impecable, con “muy buenas credenciales”; que en su segunda vuelta por la Secretaría Hacienda logró estabilizar al País.Por su parte, Daniel Karam, quien fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el sexenio de Felipe Calderón, señaló que Meade es un gran servidor público, integro y eficaz por lo que le deseó suerte como candidato del PRI.“Será un candidato atractivo para los que no necesariamente simpatizan con el PRI”, dijo Karam a través de su cuenta de Twitter.Cabe recordar que también en meses pasados, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo durante la administración de Felipe Calderon, había señalado que Meade Kuribreña sería un muy buen Presidente de México.“Sin duda, a mi me gusta mucho Meade. Fuimos compañeros en el gabinete de Felipe Calderón, somos muy amigos… Es un tipo con un gran rigor técnico, con mucha sensibilidad política, mucha calidad humana, mucha capacidad”, dijo.Así lo dijo en una entrevista para Noticiero de Victoria, misma que fue compartida por Lozano en su cuenta de Twitter.