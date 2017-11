Asesinan a ex presidente municipal de Guevea de Humboldt, Oaxaca

OAXACA(SUN)

El ex presidente municipal de Guevea de Humboldt y una mujer fueron asesinados a balazos en las últimas 24 horas en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública.



La noche de ayer lunes, fue ultimado el ex presidente municipal de Guevea de Humbolt, Isaí Ortiz Hernández, en una gasolinera de El Espinal, población de la región del Istmo.



En el ataque armado resultó lesionada por arma de fuego otra persona de nombre Elías Cruz "N", de 46 años de edad, de acuerdo con el reporte policial.



La esposa del ex presidente municipal, Lorena López Santiago, relató a los agentes de seguridad pública, que llegaron a la gasolinera, procedentes de la localidad llamada Chahuites --donde tienen su domicilio-- para comprar gasolina y diésel.

En el momento en que pagarían el combustible, de acuerdo con su relato, escuchó un fuerte ruido y alcanzó a observar como su esposo Isaí Ortiz se llevó sus manos a la cara y posteriormente se desvaneció.



El despachador de la estación de servicio Elías Cruz cayó herido de bala.



De este caso, la Fiscalía General del Estado inició la Carpeta de Investigación número 4656/JU/2017.



En otro hecho, una profesora identificada como Rosa Elba "N", de aproximadamente 43 años de edad, fue asesinada con disparos de arma de fuego, cuando viajaba en el interior de un taxi, en un crucero de la ciudad de Juchitán de Zaragoza.



Se informó que los sujetos dispararon en más de dos ocasiones y una de las balas la hirió en el pecho, la cual le provocó la muerte. El taxista, quien trasladaba a la mujer, no fue herido por los disparos e intentó llevarla a una unidad médica para que recibiera atención médica.