Secuestros en México, a un paso de récord

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los 6 mil 235 secuestros de los últimos cuatro años y diez meses, rebasaron a los 4 mil 955 registrados en el mismo periodo de la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, pero la tendencia a la alza que se mantiene en el último año se perfila a superar en breve los 6 mil 582 plagios acumulados del sexenio del panista.



Faltan 11 meses para concluir la presente administración y el plagio y el homicidio son dos de los delitos en aumento, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, comentó que la situación de inseguridad que vive el País por el aumento de delitos como el homicidio doloso, permitirá tener un récord en secuestros en este sexenio.



Recordó que 2013 fue el peor año de la historia de México en ese delito, por lo que advirtió que se puede volver a esos niveles, a pesar de que hay un esfuerzo importante de las unidades antisecuestro de los estados.



Dijo que las autoridades no están atacando las estructuras financieras de las bandas de secuestradores, lo que permite a estos grupos recomponerse y seguir operando aunque algunos de sus miembros sea detenido.



“Creo que vamos a seguir teniendo un problema importante en esta materia en lo que resta del sexenio, porque no hemos visto un cambio en la estrategia de seguridad que nos haga pensar que vamos a tener un mayor control del territorio”, indicó.



Rivas aseguró que mientras no se combatan todas las estructuras de los grupos criminales, difícilmente habrá una reducción efectiva de la incidencia delictiva.

El comparativo. La tendencia en el sexenio de Calderón Hinojosa inició a la baja con 438 carpetas de investigación abiertas durante 2007, sin embargo, un año después, la incidencia se revirtió con un total de 907.



En 2009 se contabilizaron mil 162 plagios; mil 222 en 2010; mil 432 en 2011; mil 421 en 2012, el último año de gobierno de Calderón Hinojosa.





De mil 421 en 2012 pasó a mil 688 en 2013, el primer año de la administración del priísta Enrique Peña Nieto.



Ante el incremento de este mal en el País, el Presidente de la República creó mediante decreto la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) en enero de 2014, año que cerró con mil 396 carpetas de investigación abiertas por secuestro, lo que significó 292 menos que en 2013.



Con Patricia Bugarín Gutiérrez al frente de la Conase, 2015 registró mil 069 privaciones ilegales de la libertad, sin embargo, en 2016 repuntó la incidencia con mil 131 casos.



Por estado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pone a la cabeza a Tamaulipas con un total de 965 secuestros en el periodo de 2013 a octubre de 2017, le siguen el Estado de México con 928; Veracruz con 628; Guerrero con 524; Tabasco 432; Morelos 372; Michoacán 358 y Ciudad de México con 259.



Para Alto al Secuestro, la cifra de este delito en los últimos cuatro años y diez meses superó a la registrada durante todo el sexenio anterior, pues la asociación contabiliza a la fecha 10 mil 242 plagios de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2017.



“Indudablemente ya se rebasó, nosotros tenemos 10 mil 242 secuestros y esto equivale a seis diarios, me parece que esa es una tarea pendiente que se queda”, señaló en entrevista.



Miranda de Wallace aseguró que los gobiernos estatales han fallado en el combate a este delito de alto impacto, por la falta de inversión en capacitación y adiestramiento del personal de las unidades antisecuestro.



“Si seguimos por esta tendencia, estaríamos terminando el 2018 a lo mejor con 12 mil secuestros”, señala.



La activista pidió al gobierno federal poner mayor énfasis en los estados de Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Tabasco y Michoacán, que es donde se registran la mayoría de estos hechos que se cometen en el País.



“Si ponemos énfasis en estos estados se reduciría prácticamente en 20% este delito, porque casi el 80% se encuentran en estas entidades”, señala.



Según la Coordinación Nacional Antisecuestro, el gobierno federal destinó dos mil 268 millones de pesos este año al combate de este delito, siendo la región centro, conformada por la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, la más beneficiada con 681 millones de pesos.



Después la zona sureste, integrada por Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con 458 millones de pesos; noreste, 452 millones; occidente, 432 millones; noroeste, 243 millones pesos.