'Háganme suyo', pide Meade a los priistas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al sector obrero del PRI le bastaron menos de 20 minutos para “adoptar” a José Antonio Meade como si fuera un militante de carrera y convertirlo en su candidato a la Presidencia de la República.



Aunque a los obreros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) no les salieron las porras, la cúpula del sector ungió al ex secretario de Hacienda, al que obligó a quitarse la corbata fucsia que llevaba, para colocarse una color rojo, el color distintivo del PRI.



En su primer contacto formal como aspirante presidencial, luego de presentar su renuncia a la Secretaría de Hacienda, el ex funcionario federal afirmó: “Esta nueva aventura, que quiero caminar con ustedes, no podría empezar en un lugar distinto al de la CTM.



“Aspiro a registrarme el día de hoy (ayer) y quería empezar este camino pidiéndole humildemente a la CTM que me haga suyo”.



A nombre de la organización y del Congreso del Trabajo, el dirigente Carlos Aceves del Olmo afirmó: “Es un día de fiesta, tenemos la oportunidad de recibir a quien seguramente ha sido, desde hoy o desde hace tiempo, el candidato de la esperanza”.



Más tarde, Meade recibió el cobijo de la Confederación Nacional Campesina (CNC) para buscar la postulación del PRI a la Presidencia de la República.



A los pies de una figura en bronce de Emiliano Zapata, el senador Ismael Hernández Deras, dirigente cenecista, puso en manos de Meade la constancia del respaldo del sector campesino del tricolor.



“Quiero registrarme como candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional. Y quiero hacerlo la mano de la CNC, caminando de la mano de ustedes”, afirmó Meade.



Después de haber recibido el respaldo de la CNC, Meade acudió a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), donde también fue acogido por los militantes de esa central.