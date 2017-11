Listo Meade para buscar Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

José Antonio Meade entregó anoche a la Comisión Política Permanente del PRI su carta de intención para participar en el proceso interno, en el cual ese instituto político elegirá a su candidato a la Presidencia.



En la sede nacional del PRI, el ex secretario de Hacienda también entregó los oficios por medio de los cuales los sectores del PRI -CTM, CNC y

CNOP- y las cuatro organizaciones nacionales del tricolor respaldan su aspiración.



José Antonio Meade dijo que como simpatizante del PRI está convencido que el partido es la mejor alternativa y la mejor opción para hacer de México

una gran potencia y ganar las próximas elecciones.



“Estoy convencido de que tenemos que trabajar con rumbo cierto”, dijo, “construyendo y no destruyendo, con diálogo y no confrontación, buscando

coincidencias y no con las diferencias, planteando nuevas protestas y no viejas recetas que no han funcionado”.



DIVIDE OPINIONES ASPIRACIÓN DE MEADE



Por Ángel Lozano



El sector obrero del PRI adoptó a José Antonio Meade (al micrófono)

y lo convirtió en su candidato a la Presidencia de la República.



Para el PRI es una acertada estrategia de Enrique Peña Nieto el “destape” de José Antonio Meade Kuribreña como aspirante a la candidatura, mientras

que para el resto de los representantes de partido fue una imposición presidencial.



Para Gilberto Gutiérrez Sánchez, dirigente del tricolor en Sonora, Meade Kuribreña es un prestigiado servidor público con capacidades para aportar

estabilidad social y económica al País.



El dirigente estatal del PAN, David Galván, consideró que con esta Decisión se debilitan las aspiraciones del PRI de continuar en el Gobierno, mientras que para el líder del PRD en la entidad, Miguel Ángel Armenta Ramírez, representa un intento de continuar con la política

neoliberal.



María Dolores del Río, dirigente de Movimiento Ciudadano, consideró que fue un destape antidemocrático, en tanto que Alfonso Durazo, líder de

Morena, aseguró que Meade no representa una opción que favorezca

la lucha contra la pobreza.