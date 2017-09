EPN: No permitiremos que siga la pobreza en el Sur-Sureste del País

TAPACHULA, Chiapas(SUN)

Al poner en marcha tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sur del país, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que este mecanismo servirá para cambiar el rostro de pobreza y marginación en el Sur-Sureste del país, a uno de alta productividad, oportunidades y desarrollo.



El mandatario advirtió que en las ZEE de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas-Unión y Coatzacoalcos, que se crean con tres decretos que firmó aquí el Presidente, se prevén inversiones de al menos 5 mil 300 millones de dólares y la generación de más de 12 mil empleos en los próximos dos y tres años.



"Estamos conscientes de que esta transformación no será fácil ni tampoco rápida, que eventualmente va a trascender a esta administración y, seguramente, a otras, pero estamos sembrando, precisamente, sobre un terreno fértil.



"Estamos sembrando un modelo de desarrollo donde más se necesita y donde hoy más se demanda: en las zonas de nuestras geografía que viven en condiciones de mayor rezago social y de mayor pobreza. Queremos dejar de lado la política asistencialista".



Peña Nieto explicó que su administración quiere dejar atrás una política pública que, en el marco de la política social solo busca llevar un apoyo económico que a veces sólo mitiga la condición de pobreza pero que no la resuelve de fondo.



Aseveró que es la inversión productiva, la formación de capital humano, la buena educación que reciba la niñez y juventud lo que permitirá transformar la realidad que viven las regiones más retrasadas de nuestro país. "Esa es la apuesta", dijo.



"No vamos a permitir que la historia del Sur-Sureste siga marcada por la pobreza, la marginación y la desigualdad. Las ZEE serán un parteaguas en el desarrollo de esta entrañable región, marcarán un antes y un después en las oportunidades de superación de las familias y de sus comunidades".



El Presidente confió en que con el esfuerzo y compromiso de todos los que han hecho realidad esta iniciativa se cambiará el modelo de desarrollo regional y se sentarán las bases de un nuevo perfil industrial para el Siglo 21 en el sur del país.



"Nos atrevimos a abrir una nueva ruta para potenciar el desarrollo del Sur-Sureste y hoy lo estamos consiguiendo, estamos dando ese paso y estamos hoy decretando la creación de estas tres Zonas Económicas Especiales en Chiapas, en Veracruz, en Michoacán y en Guerreo", dijo.



Peña Nieto hizo votos por que este modelo de desarrollo que se impulsa en esta región del país depare a estas entidades, marcadas por la desigualdad, la pobreza y la marginación, la oportunidad de alcanzar desarrollo, prosperidad y bienestar para su población.