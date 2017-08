INE empareja preparación de comicios locales y federales de 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó homologar tres fechas de preparación de las elecciones federales y locales 2018, con lo que las precampañas presidenciales quedaron determinadas para arrancar el 14 de diciembre y concluir el 11 de febrero del próximo año.



El término del periodo de captación de apoyos para candidatos independientes a presidente, gobernador o presidentes municipales será el 6 de febrero, y la aprobación del registro de candidatos por las autoridades competentes, a más tardar el 29 de marzo de 2018.



Emparejar al menos esas fechas, argumentó el INE, facilitará la organización, verificación de firmas de apoyo ciudadano y fiscalización, por lo que acordó atraer la facultad de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) para ajustar fechas de fin de precampañas; término de captación de apoyos ciudadanos para independientes, y la aprobación de fecha límite de registro de candidatos para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso del 2018.



Esta, se estableció, es una medida excepcional y para no poner en riesgo la operación de las elecciones, la fiscalización o la distribución de spots según las etapas del proceso.



De lo contrario, tendría que atender lo que hoy establecen las leyes locales: 30 fechas distintas de arranque de precampañas, 37 de término y 27 días diferentes de conclusión de recepción de firmas para independientes.



Por eso el INE avaló que el 14 de diciembre arranquen las precampañas presidenciales, de diputados federales, senadores y a gobernador en cinco entidades del País (entre estas Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Yucatán), en donde las campañas iniciarán el 30 de marzo.



En cuatro entidades se acercarán plazos lo más posible, pero no serán los mismos: Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz iniciarán precampañas a mandatario estatal entre enero y febrero; en tanto que sus campañas serán en abril.



En todos esos casos las precampañas terminarían el 11 de febrero, y el 29 de marzo sería el día límite para aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes.



Para el caso de las 30 entidades con elección de diputados locales y/o alcaldes -- aunque no se empataron todas fechas, sólo se acercaron-- los plazos propuestos a homologación son: Las precampañas concluirán el 11 de febrero; los independientes terminarán de recabar respaldos el 6 de febrero.



El 14 de agosto, El Universal dio a conocer la alerta que el INE planteó a los partidos al proponerles la homologación: No generar incertidumbre en la organización del proceso, la fiscalización eficiente; la programación de spots diferenciados de precampañas y campañas y la resolución de procedimientos sancionadores.



Este lunes, en la sesión del Consejo General del INE, al discutirse el punto, los representantes de Encuentro Social (PES) Berlín Rodríguez Soria, el del PVEM, Jorge Herrera y el representante del Panal, Marco Alberto Macías expusieron su apoyo pues eso facilitará sus trabajos internos.



El representante suplente de Morena, Jaime Miguel Castañeda, pidió clarificar las fechas de presentación de plataformas, coaliciones, y avisos de método de proceso interno de los partidos a nivel local, para dar certeza a los contendientes.