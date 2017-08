AMLO pedirá audiencia con EPN para exigir acaben las privatizaciones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el 2 de julio de 2018 pedirá audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto para exigirle que acabe con las privatizaciones en México.



De gira por Baja California Sur, afirmó que después el triunfo de Morena en las elecciones presidenciales del primero de julio, hará esa petición y no esperará a que tome protesta el primero de diciembre.



"Ya no queremos que se siga rematando lo que es del pueblo, lo que es de la nación, vamos a poner orden de inmediato", aseveró al momento de mencionar que sólo faltan 10 meses y "se va a acabar esta pesadilla".



Asimismo, López Obrador reveló una estrategia del gobierno federal para desaparecer las seis refinerías que existen en el país, con la finalidad de comprar los combustibles en el extranjero.



El líder el partidista recordó que desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país, hay nada más seis refinerías, comparadas con las 150 refinerías que hay en Estados Unidos.



"La tirada es dejar que se conviertan en chatarra para comprar todo el combustible, todas las gasolinas en el extranjero, porque es uno de tantos negocios que tiene la mafia del poder de 15 mil millones de dólares al año", expresó.