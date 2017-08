Blanco confirma que va por gobierno de Morelos

MORELOS (SUN)

El alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien se dijo motivado y feliz, confirmó sus aspiraciones a la gubernatura en los comicios electorales de 2018.



La declaración del ex futbolista surgió después del anuncio público que hizo el presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, durante un evento en el que pidió a Blanco abanderar el partido como candidato a gobernador en Morelos.



El edil capitalino dijo que va con todo, aunque ahora su compromiso es con los cuernavacenses, y el próximo año solicitará licencia al cargo para emprender su campaña a la gubernatura.



"Vamos con todo, me siento muy contento e ilusionado, vamos a luchar por este poder que siempre lo han hecho todos los políticos, le han hecho daño a Cuernavaca y Morelos", refirió.



Blanco advirtió que una vez que llegue a la gubernatura acabará con los funcionarios corruptos, así como con los ex presidentes acusados por su presunta responsabilidad del quebranto financiero.



"Si llego a ganar, voy con todo y contra todos, porque no me gustan las injusticias, no me gustan que engañen a la gente cuando tienen un cargo y tienen todo el poder que abusen de toda la gente", agregó el edil.



Blanco fijó su postura una semana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma electoral que aumentó de 5 a 12 años el número de residencia para contender por la gubernatura, la cual fue aprobada por los diputados del Congreso local, a propuesta del PRD.



A finales de mayo, la Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Encuentro Social (PES), al cual se afilió el Cuauh, contra la reforma en materia electoral.