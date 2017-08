Comisionada de CIDH pide a padres de los 43 de Ayotzinapa no claudicar

TIXTLA (SUN)

A un mes de que se cumplan tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Coordinadora del Mecanismo de Seguimiento al caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, llamó a los padres de los estudiantes a no claudicar en su lucha por conocer la verdad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.



La Comisionada de la CIDH realiza este lunes su tercera visita oficial a la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de la comunidad de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero.



Antes de reunirse a puerta cerrada con los padres y familiares de los normalistas, Arosemena de Troitiño afirmó que la institución educativa es la conciencia de México.



Contó que cuando venía en la camioneta que la trasladada al lugar, un joven estudiante de 19 años se le acercó a uno metros de la entrada de la Normal y le dijo una expresión "que me llenó de orgullo: 'La Normal de Ayotzinapa hoy es la conciencia no sólo de este pueblo, es la conciencia de esta nación'. De ahí mi reconocimiento y petición a todas y todos de no claudicar, de sumarse y de sumar a todos".



En la explanada principal de la Escuela y acompañada de integrantes de la CIDH; Vidulfo Rosales, abogado del movimiento, y Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos " Miguel Agustín Proh Juárez ", la Comisionada aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará las diligencias necesarias para que los familiares de los normalistas obtengan la respuesta que están esperando.



"En el canto también lo decían los estudiantes, juntos no deben dejar de levantar esta bandera, la bandera de la dignidad de un pueblo, de la dignidad de una nación", indicó.



"Haremos todos los esfuerzos, todas las diligencias que se tengan que hacer para alcanzar la respuesta que ustedes están esperando, pero también la respuesta a la que tienen derecho. Y deben mirarlo así. Es la respuesta a la que tienen derecho y por la que hay que reclamar, defender y exigir".