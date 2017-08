Acusan que Conapesca e Inapesca permiten maltrato a Vaquita Marina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En los últimos cinco años la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) así como el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) han permitido el maltrato de la población de la vaquita marina promoviendo su extinción, denunciaron organizaciones de la sociedad civil, motivo por el que piden la destitución del director de los organismos federales.



En conferencia de prensa, María Elena Sánchez de Teyeliz explicó que en la actualidad existen menos de 30 ejemplares de esta marsopa porque la Conapesca a cargo de Mario Aguilar ha entorpecido ordenamientos nacionales e internacionales, leyes y programas de gobierno para preservar a esta especie.



Juan Carlos Cantú, representante de Defenders of Wildlife dijo que la vaquita marina nunca ha sido una especie comercial, por lo que autoridades pesqueras no le han dado importancia a su extinción. “Si las vaquitas dejan de existir el problema está resuelto, ya no habrá lineamientos que seguir ni de qué preocuparse”.



Miguel Rivas de Greenpeace denunció que durante la gestión de Mario Aguilar al frente de Conapesca la vigilancia de la veda de 8 especies protegidas entre ellas de curvina golfina en Sonora, siendo está una de las pesquerías más críticas en materia de riesgo para la vaquita marina.



Otra de las fallas de Conapesca ha sido aumentar las cuotas de captura de curvina golfina hasta 86% de 2012 a 2017 y dar las permisos para embarcaciones en el Alto Golfo cuando los programas y ordenamientos sugieren una disminución del esfuerzo pesquero en la zona.



Las organizaciones exigen al presidente Enrique Peña Nieto la destitución inmediata de Mario Aguilar, así como del presidente de Inapesca; la actualización inmediata de la Carta Nacional Pesquera y el regreso inmediato del sector pesquero a Semarnat, “para el desarrollo de una política pública de pesca sustentable en la que se incluya a comunidades y que garantice la protección de nuestros océanos y sus recursos para que situaciones como la de la vaquita marina no se repitan”.