Suspenden ordenes de aprehensión contra ex secretario de finanzas de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal ordenó suspender cualquier orden de aprehensión en contra del ex Secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrin.



El ex titular de la dependencia que, según investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), realizó pagos a empresas “fachada” que supuestamente forman parte de la red de desvío de recursos del ex gobernador estatal, Javier Duarte de Ochoa, logró que por el momento ninguna orden de aprehensión en su contra fuera ejecutada.



Esto debido a que el Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal le concedió la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, localización, detención, presentación y/o citación; para lo cual fijó una garantía de 3 mil pesos que Gómez Pelegrín deberá depositar en los próximos días.



En el amparo número 735/2017, en el que el ex funcionario señaló como autoridades responsables a diversas unidades de investigación de la PGR, el juez Segundo de Distrito resolverá el próximo 29 de agosto si concederá en definitiva o no la suspensión.



En tanto, para resolver el fondo del amparo señaló las 10:30 horas del 18 de septiembre próximo para la celebración de la audiencia constitucional.



Gómez Pelegrin forma parte del grupo de ex funcionarios Duartistas que la Fiscalía General del Estado de Veracruz vinculó con la autorización de pagos del erario a empresas fantasma creadas para beneficiar a Javier Duarte.