Ex consejeros y académicos defienden labor del INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ex consejeros electorales del IFE y del INE, así como distintos académicos salieron en defensa de los actuales integrantes del Consejo General del máximo órgano electoral del País, ante las críticas que han tenido por la fiscalización que hicieron de las pasadas elecciones, que incluso, han solicitado su renuncia.



Entre los personajes que defendieron al órgano electoral se encuentran los ex consejeros presidentes: José Woldenberg y Leonardo Valdés; Jacqueline Peschard y María Marván. Así como Rolando Cordera Campos, Raúl Trejo Delarbre, Julia Carabias, Marta Lamas y Salomón Chertorivski, entre otros.



El desplegado, que circula en redes sociales, que se titula "En defensa del INE", acusa una campaña desatada desde el oficialismo, la Iglesia, así como comentaristas y sus distintas organizaciones contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).



En su carta de ocho puntos, los defensores del INE describen que hay un acoso a la autoridad electoral y es parte de la estrategia de partidos, poderes e intereses involucrados. Y por otro lado, el juicio al árbitro siempre depende de los resultados. "Allí y donde se gana, la autoridad no representa problema; allí y donde se pierde, se le impugna todo y ahora, incluso, se clama por su renuncia".



Recordaron que, el pasado martes, el presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa afirmó que su confianza en las autoridades electorales depende de que el Tribunal Electoral rectifique las resoluciones del INE.



Pero explicaron que no hay leyes, reformas constitucionales, ni instituciones que sustituyan al compromiso democrático. Además, dijeron que el compromiso de los actores es previo a las reglas de la competencia, a respetarlas y cumplirlas. "Pero mientras la queja y la denuncia sean el centro de las estrategias (algunas veces fundadas, la mayor parte artificiales y por pura búsqueda de publicidad política) los propios partidos seguirán construyendo excusas para no dar el salto -por fin- hacia el centro neurálgico de la cultura democrática".



Definen que el aceptar la derrota, o mejor, el reconocimiento de la victoria del contrario, esa cualidad que "vamos a necesitar cada vez más por el imparable aumento de la competitividad electoral y la fragmentación de la representación".



"Por diversas razones, el INE trabaja con una legislación embrollada y con notables vacíos; además, se le han depositado tareas de extrema complejidad (a veces ajenas a su propia naturaleza) que han saturado el trabajo electoral. La fiscalización de miles de candidatos y sus campañas en 40 días es solo una de muchas de esas facultades que han exigido del INE un esfuerzo mayor. Lejos de ser criticable, debe ser reconocido", resaltan.



Describieron que el INE, está obligado a escuchar la crítica, pero "demandar la destitución del Consejo General y acompañar esa consigna de calumnias, envilece el debate público y sobre todo, evita analizar de modo objetivo los procesos electorales del País".



Y recordaron que con la nueva legislación se han llevado a cabo 24 procesos electorales para elegir gobernador en 2015, 2016 y 2017. "En 14 casos ganaron las oposiciones; en 10 el partido gobernante. Los Legislativos son más plurales hoy que en el año 2000 e incluso candidatos independientes han triunfado en elecciones supervisadas por el Consejo General que ahora intentan demoler en una especie de canibalismo cíclico y antidemocrático".



Agregan que el INE es una institución central para los mexicanos y ha logrado alternancias políticas de manera pacífica. "Los largos años del autoritarismo vaciaron de significado el concepto de la "defensa de las instituciones" para convertirlo en un eslogan de defensa a priori de ese régimen autoritario, en el cual a las instituciones se les veía como espacios vacíos de personas, funcionarios y ciudadanos.



Hoy, la defensa institucional del INE significa el reconocimiento de sus contribuciones a la convivencia electoral civilizada y a un orden político-electoral plural, inclusivo, que garantiza lo esencial: el respeto a la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas".