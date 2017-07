Muere mujer que fue atacada con piedras en autobús

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una mujer murió luego de que fue golpeada en la cara por una piedra, arrojada por hombres desconocidos que pretendían asaltar un autobús sobre la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 61, a la altura del municipio de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo.



El percance se registró alrededor de las cuatro de la mañana, cuando el autobús de la línea ETN, con placas de circulación 445JV6, que tenía como destino la ciudad de Querétaro fue alcanzado por varias piedras que fueron arrojadas desde un puente peatonal ubicado en el Parque Industrial Tepeji.



Una de ellas rompió el cristal de la ventanilla y lesionó a una mujer de 28 años, quien fue alcanzada en la mandíbula. Pese a que el operador se dio cuenta del incidente, no pudo parar para proteger al resto de los pasajeros.



Se informó que fue hasta el kilómetro 69+900 en la colonia San Juan, donde solicitaron el auxilio de las autoridades para atender a la mujer, quien pese a recibir los primeros auxilios de parte de elementos de Protección Civil, ya no tenía signos de vida.



La joven, de acuerdo con el reporte de los paramédicos, recibió un golpe lateral a la altura de la mandíbula lo que le ocasionó la muerte.



Vecinos de la zona han denunciado la falta de atención de Caminos y Puentes Federales, ya que desde hace más de un mes esta dependencia retiró y luego colocó puentes peatonales, para que pudieran pasar los tambores de coke para la refinería Miguel Hidalgo, puentes que no fueron cubiertos con la malla protectora.



Señalaron que esta situación fue aprovechada por los delincuentes, quienes arrojan piedras a las unidades de transporte para obligarlos a detenerse.