Dron capta terreno en Las Lomas donde Duarte quería su mansión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Imágenes captadas por un dron permiten hacerse una idea de las dimensiones del predio en el que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, planeaba construir una mansión en Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México.



El video muestra que el predio, ubicado en el 725 de la calle Sierra Fría, podría albergar hasta cuatro de las casas vecinas, que presentan dimensiones similares.



Durante el recorrido aéreo se observó gente dentro del terreno y vehículos de seguridad privada sobre la calle en la zona del predio.



El terreno tendría un valor de 42 millones de pesos y figura como domicilio fiscal de la empresa inmobiliaria Rohr. Dicha empresa habría sido creada en 2011 por Alfonso Ortega López, a petición expresa del ex gobernador de Veracruz.



Así lo habría declarado a la Procuraduría General de la República, en octubre del año pasado, el propio Ortega López, quien ante esa autoridad se habría asumido como prestanombres de Duarte.



Ortega López habría estado encargado de crear empresas fachada para adquirir propiedades para el ex gobernador de Veracruz, quien se encuentra actualmente en una celda del reclusorio Norte.



El sábado pasado Javier Duarte fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.