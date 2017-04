Escapa ex líder del PRI en NL de hospital donde era atendido

(GH)

Video exhibido en la Fiscalía de NL donde se ve como salió el Delegado de la SCT, Eduardo Bailey, por la puerta de atrás y en bata... pic.twitter.com/4pgmOFRdVC — Jorge Pérez Arellano (@jperezarellano) 29 de abril de 2017

El Gobierno de Nuevo León confirmó que Eduardo Bailey, ex director del Isssteleón involucrado en el desfalco millonario de la institución, se fugó del hospital en el que era atendido tras ser capturado esta tarde en Durango, reporta Reforma Tras darse a conocer la detención, en Durango de Eduardo Bailey Elizondo, ex dirigente del Isssteleón y ex presidente del PRI en Nuevo León, se dio a conocer un video del momento en el que escapa de un hospital.Este viernes trascendió que el actual delegado de la SCT en Durango se fugó del hospital La Paz, donde era atendido tras quejarse de un supuesto malestar que sintió durante su captura.