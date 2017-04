Van 78 restos humanos recuperados de fosa de Jojutla

JOJUTLA, Mor.(SUN)

La tercera etapa de exhumaciones en la fosa común del panteón de Jojutla concluyó con la recuperación de 78 restos humanos, pero quedan pendientes de sacar dos cuerpos, informó el fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón.



En el quinto día de trabajos de esta etapa precisó que localizaron tres bolsas plásticas negras con restos humanos, pero sólo pudieron extraer una debido a que las otras se encuentran debajo de propiedades privadas que corresponden a cuatro tumbas ocupadas.



Esas tumbas, dijo el fiscal, fueron autorizadas de manera irregular por las autoridades de Jojutla porque el área corresponde a la fosa común, y los entierros presuntamente fueron posteriores al uso oficial de la superficie para depositar cadáveres en calidad de desconocidos o no reclamados por sus familiares.



“Son cuatro tumbas ocupadas en la parte suroeste de la fosa y hasta que obtengamos el permiso de las familias así como una orden de un juez de control para reubicarlas seguiremos con los trabajos, pero eso podría tomar días, semanas o meses", dijo el funcionario estatal.



La intervención de la fosa de Jojutla se planeó desde mediados de 2016 al concluir los trabajos de exhumación de las fosas encontradas en la comunidad indígena de Tetelcingo, de donde recuperaron 117 cuerpos.



"Yo no le llamaría ni primera ni segunda ni tercera fosa porque carece de inicio de un área delimitada que por ley debieron hacer las autoridades municipales y estatales. Dejamos pendientes esos dos embalajes porque hay que tener certeza jurídica y no incurrir en un delito", afirmó Amalia Hernández, una de las voceras de la diligencia.



La diligencia de exhumación inició el pasado 21 de marzo con la expectativa de recuperar 35 cuerpos inhumados a mediados de 2014, pero al término de la primera etapa se recuperaron 39 embalajes que con 45 restos humanos, debido a que algunos envoltorios contenían dos e incluso tres partes de cuerpos diferentes.



En la segunda etapa fueron 18 restos recuperados y en la tercera, que inició el pasado lunes, fueron 21; en total sumaron 78 restos humanos recuperados pero aún falta el trabajo "fino" para determinar si alguno de los restos corresponde a algún otro extraído con anterioridad, cuáles corresponden a cuerpos o si son partes humanas que no comprometan la vida, expuso Pérez Durón.



Los trabajos se realizaron de forma minuciosa y sin el uso de la retroexcavadora en esta tercera etapa debido a las protestas de colectivos de víctimas, quienes denunciaron incluso el desgarre de una osamenta al quedar atrapada entre los "dientes" de la maquinaria pesada, la cual se usó en las primeras dos etapas sin protección alguna.



En la última etapa los cuerpos localizados, algunos con carpetas de averiguación legible, corresponden al año 2007 por lo que se presume que corresponden a una inhumación anterior a 2014.



En el cierre de esta tercera etapa se realizó parcialmente el trabajo pericial con la asignación de nuevas carpetas de investigación para los restos humanos cuyos registros son ilegibles o carecen de ella; se practicó la necropsia a los cadáveres que no la tenían.



También se realizaron tomas de muestras cuyos resultados serán analizados y después compartidos entre las dependencias participantes en la diligencia, PGR, División Científica de la Policía Federal, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Fiscalía General, para posteriormente hacer la confronta con la base de datos de la PGR en busca de coincidencias con pruebas genéticas dadas por familias que denunciaron alguna desaparición.



En tanto los restos ya fueron reinhumados en el Panteón Jardines del Recuerdo de Cuautla donde hay 250 gavetas para depositar los restos recuperados tanto de Tetelcingo como de Jojutla y está pendiente la edificación de otros 50 espacios para conformar un panteón ministerial que aloje los cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos.



Pérez Durón confirmó que una vez terminados los trabajos en la fosa de Jojutla iniciarán con la intervención de los Servicios Médicos Forenses en donde se han acumulado más de mil restos desde mediados de 2014, cuando fueron inhumados de manera masiva, entre víctimas de homicidio doloso y culposo en calidad de desconocidos, no reclamados o no entregados.



Amalia Hernández urgió al gobernador Graco Ramírez para dar las facilidades económicas para concretar dicho proyecto, "si el Estado fue incapaz de darnos seguridad lo menos que puede hacer es otorgar las condiciones para la re-inhumación digna de esas víctimas”, finalizó.