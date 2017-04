Educación de calidad, el mejor regalo para la niñez: EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al celebrar de manera anticipada el Día del Niño y de la Niña, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la mejor herramienta que se le pueda dar a la niñez mexicana es que hay educación de calidad en el País.



En este municipio ubicado en la huasteca hidalguense, el Jefe del Ejecutivo defendió la reforma educativa pues permitirá contar con mejores instalaciones educativas, que haya buenos maestros y se cuenten con mejores contenidos educativos.



"Son los tres conceptos de la reforma educativa y ese es el mejor regalo que les podemos hacer a la niñez de nuestro País, por eso el empeño que ha tenido este gobierno para precisamente impulsar y consolidar plenamente nuestra reforma educativa.



"Afortunadamente podemos dejar constancia de que hemos ido avanzando, hemos ido venciendo barreras, ha habido un mayor consentimiento a esta reforma, entendimiento a los alcances de la reforma educativa y los beneficiarios quiénes son: las niñas y los niños de México", dijo.



Sobre los contenidos educativos, el Presidente asentó que en el Siglo 21 no se puede seguir enseñando en las escuelas con la misma metodología del siglo pasado. "Tenemos que actualizarnos", dijo pues hoy se vive en la era de la tecnología y el Internet que da acceso al conocimiento universal.



Apuntó: "antes, yo soy de esa generación aunque no soy viejo, pero todavía no había Internet ni siquiera creo que a Aurelio (Nuño) le haya tocado está época del uso del Internet, pues habría que ir a la biblioteca y a buscar en las enciclopedias... Hoy la tenemos al día y actualizada a través del uso de la tecnología.



"Por eso el modelo educativo tiene que cambiar, a nosotros nos enseñaron a memorizar los conocimientos, a aprenderlos de memoria. Hoy más bien lo que tenemos que darles cómo valor central de la educación y forma o método de educación es enseñarle a aprender para que Ustedes mismos, al concluir sus estudios se sigan actualizando a lo largo de su vida personal y en su desarrollo profesional.