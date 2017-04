Sin renegociación, calificación se hubiera estabilizado: Moodys

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De no tenerse un escenario de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) se hubiera estabilizado la perspectiva negativa sobre la nota crediticia de México, dijo Jaime Reusche, analista soberano para México de Moody's.



En conferencia de prensa, el especialista dijo que la calificación de México, A3 con perspectiva negativa, se hubiera revertido a estable aunque la agencia hubiera esperado a que el proceso de consolidación fiscal en México no se reviritiera.



"De no haberse dado la renegociación del Tlcan y el cambio en las políticas comerciales de Estados Unidos habría una mayor probabilidad de que se hubiese confirmado la calificación en A3 y se hubiese estabilizado la perspectiva. Tal vez no en este momento, tal vez nos hubiésemos dado un poco más de tiempo para asegurarnos de que no se revertieran estas tendencias favorables que se han desarrollado en cuanto a las cuentas fiscales y Pemex, pero sí, lo más probable es que se hubiese revertido a estable", dijo.



En ese sentido, Moody's resaltó que el choque externo que representa la renegociación del Tlcan hace que se mantenga la calificación ya que no se ha materializado ningún impacto de este proceso en los posibles cambios del acuerdo comercial.



"Esta es la dinámica de mantener la calificación en A3 con perspectiva negativa y aludir a estos riesgos de que las cosas podrían no llegar a buen puerto", resaltó.



Reusche resaltó que el anuncio por parte de Moody's de mantener la calificación y perspectiva crediticia de México se debió al progreso marcado de las autoridades mexicanas en consolidar las cuentas fiscales a pesar de un débil desempeño económico.



"Han habido avances claves lo cual apoya a que se mantenga la calificación", dijo el analista.



A la par, la calificadora destacó los avances que se han tenido en la mejora en las finanzas de Petróleos Mexicanos, con lo cual la agencia descartó que la petrolera tenga que recibir apoyo financiero por parte del gobierno en 2017 y 2018.



Sobre el tema, la analista de Pemex de Moody's, Nymia Almeida, dijo que hay una tendencia de mayor control sobre las operaciones y el flujo operativo de la empresa productiva del Estado.



No obstante, la empresa aún enfrenta retos ante su elevado nivel de deuda, niveles de producción y elevada carga petrolera.



Para Moody's, los principales riesgos que puede enfrentar México hacia los próximos meses se mantienen, principalmente en que las políticas económicas de Estados Unidos afecten el progreso de consolidación fiscal y se prolongue la renegociación del Tlcan.



"El riesgo de otra naturaleza distinta. Hay mucho que las autoridades están haciendo pero no es algo donde se tenga el control absoluto", dijo Reusche.