Con empleo riesgoso, 90% de niños

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México, cerca de 2.48 millones de niños y adolescentes trabajan, de los cuales 89.6% (2.22 millones) realizan actividades económicas no permitidas, de acuerdo con los resultados a 2015 del Módulo de Trabajo Infantil (MIT) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi.



De estos 2.22 millones, 887 mil (40%) no tienen edad mínima de trabajar y un millón 330 mil (60%) realizan actividades que resultan peligrosas para su salud, seguridad o moralidad y que afectan sus derechos y su desarrollo integral.



El Banco Interamericano de Desarrollo señala algunas condiciones de trabajo infantil inadecuadas que pueden determinar que el trabajo se convierta en una actividad de riesgo; una de ellas es la duración de la jornada por encima del límite legal.



En México, la jornada de trabajo de los menores de 16 años no puede exceder de seis horas diarias; sin embargo, 36.6% de la población de cinco a 17 años ocupada trabaja 35 o más horas a la semana.



De la población infantil que trabaja, 42.5% no recibe ingresos por su trabajo, 19.1% recibe hasta dos salarios mínimos y tres de cada 10 reciben sólo un salario mínimo. De quienes ganan hasta un salario mínimo, 38.2% trabajan de 40 a 48 horas a la semana.



De la población infantil ocupada, 9.6% sólo trabaja y 9.7% trabaja y estudia. De los niños y adolescentes que laboran, 53.3% también estudian y realizan quehaceres domésticos y 27% combinan el empleo con quehaceres domésticos.



De quienes trabajan y realizan quehaceres domésticos, 12.2% lo hace en condiciones peligrosas y 14% dedican de 14 a 28 horas semanales a esta actividad.