Estupidez, muro de Trump, dice ex canciller de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La intención del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México es una locura, consideró la ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright.



Durante una conferencia magistral que la ex funcionaria estadounidense ofreció en el Palacio de Minería, que fue moderada por el presidente del Consejo Directivo del Instituto Aspen México, Juan Ramón de la Fuente, Madeleine Albright subrayó que la intención de construir un muro a todo lo largo de la frontera es algo perjudicial para los dos países. “Es algo estúpido, es algo tonto”, aseveró.



De la Fuente destacó el encuentro convocado por la UNAM y el Instituto Aspen México, como un espacio para analizar y enfrentar los diversos temas que preocupan a la sociedad.



Situación cambiaria y comercial



“Esto es un espacio de encuentro, es un espacio de reflexión, de convergencia en dónde se generan proyectos que tienen como objetivo enfrentar los diversos temas que nos preocupan a todos como sociedad”, dijo el ex rector de la UNAM.



Cuestionó si el muro que pretende construir la administración de Trump podrá detener la emigración y si brindará más seguridad: “No lo creo”.



En la conferencia participó el ex secretario de Relaciones Exteriores de México Bernardo Sepúlveda, quien dijo que el muro resulta hostil y ofensivo.



Albright, quien, recordó Juan Ramón de la Fuente, llegó como refugiada a Estados Unidos, aseveró que no está a favor de los muros. Cada país, expuso, tiene derecho a determinar quién entra y sale de su territorio con la documentación correcta.



“El muro ha desviado la atención y ha generado disgusto entre los dos países: Hay insultos y discusiones sobre el muro y eso ha perjudicado”, mencionó.



Albright, ex funcionaria en las administraciones de los presidentes George Bush y Bill Clinton, destacó que el problema actual en materia de migración que existe en Estados Unidos es que la población migrante vive con miedo.



“Yo me hice ciudadana a los 20 años y nunca tuve miedo de que me fueran a expulsar y hoy el factor miedo es lo que prevalece”, detalló.



Cuestionó medidas como la separación de familias y la falta del debido proceso en ciertos casos migratorios.



En el tema de migración, manifestó, México debe ayudar, porque resulta también un tema de seguridad en todos los aspectos. Se refirió a los migrantes que proceden de Centroamérica, principalmente los menores no acompañados.



“En el tema de migración (…) es mejor si los dos países cooperan, no se necesita de un siquiatra para entender que la cooperación es mejor”, dijo.



Por su parte, Sepúlveda aseveró que la construcción del muro no va a llevar a ningún lado a las dos naciones.



“Será inútil porque la idea de que va a detener la migración no es correcta: hay aviones, barcos, medios de transporte, y sí afectará la colaboración entre los dos países en la frontera”, manifestó.



Sepúlveda, quien fue vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, advirtió la necesidad de utilizar el sistema judicial de Estados Unidos para hacer frente al tema migratorio.



Ambos coincidieron en la necesidad de utilizar la diplomacia para solucionar conflictos. En la actualidad, destacaron, es necesaria la participación de todos los sectores.



Tlcan: Modernizarlo.



Al referirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), consideraron la necesidad de modernizarlo y utilizar el diálogo para ello. Celebraron que los presidentes Enrique Peña Nieto y Trump hayan tenido una conversación telefónica el miércoles del tema.