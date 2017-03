Se intoxican 4 internos tras robar farmacia en penal de Cadereyta

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Este martes nuevamente se presentaron disturbios en el penal de Cadereyta, con saldo de cuatro internos intoxicados, uno de ellos en estado crítico, después de que, afectados por síndrome de abstinencia al haberse asegurado drogas los últimos días, inhalaron, se inyectaron o ingirieron medicamentos que robaron de la farmacia del reclusorio; asimismo, un custodio resultó descalabrado, aseguró el vocero de seguridad del gobierno estatal, Aldo Fasci Zuazua.



La trifulca de hoy, aseguró Fasci, la iniciaron unos 40 internos conocidos como “Los Renegados”, porque no son bien vistos por los demás internos, quienes se amotinaron en rechazo a las revisiones como hicieron el lunes unos 600 reclusos de los ambulatorios Alfa y Beta, donde están los internos de mayor peligrosidad.



Agregó Fasci que debido a los operativos de revisión que han realizado las autoridades penitenciarias después de que se divulgaron los videos del penal de Apodaca, y al haberse decomisado drogas que intentaron ingresar algunos familiares de los reos durante las visitas, afectados por el síndrome de abstinencia “Los Renegados”, asaltaron de manera sorpresiva la farmacia del penal de Cadereyta y se apoderaron de medicamentos para utilizarlos como estupefacientes, al tiempo que incendiaron colchones para distraer a las autoridades.



Al inhalar, inyectarse o tomar dichos medicamentos cuatro presos resultaron gravemente intoxicados, y fueron llevados a un hospital, reportándose a uno de ellos en estado crítico.



Esas drogas que se auto administraron hicieron que se provocaran la intoxicación; pero no hubo violencia, sí quema y protesta, dijo Fasci y agregó "dos custodios ahí estuvieron con ellos siempre, dialogando para tratar de calmar la situación, a pesar de que uno de ellos fue descalabrado durante la trifulca".



Admitió Fasci en rueda de prensa alrededor de las 19 horas, que aún falta controlar por completo la situación, ya que en cualquier momento podría surgir la violencia. Asimismo, comentó se tuvo que mover internos del área psiquiátrica a zonas de mayor seguridad dentro del mismo reclusorio, y también se quedaron algunas familias para ser resguardadas.



Los intoxicados son: César Eliud Luna Espinosa, Cristian Iván Pérez Rivera, Humberto Salvador Nuñez Morales, y Jordan Alejandro Rangel Sarabia. Los tres primeros fueron reportados en estado grave, y el cuarto en estado crítico, dijo Fasci.



Admitió que hubo quejas por la falta de comida y agua, pero esto no fue el motivo de la protesta de hoy, pues de haber sido el caso, los problemas se hubieran presentado en todo el penal y no sólo en un área donde están confinados 40 internos.



Atribuyó dichos problemas a que en los disturbios del lunes fueron dañadas las redes de agua, y la cocina del penal, por lo cual fue necesario llevar comida de los reclusorios de Apodaca y Topo Chico, mientras se normaliza la situación.



Aseveró Fasci que aunque hubo presencia de fuerzas federales en el exterior, no fue necesario su ingreso al penal, como sí sucedió el lunes, aunque sólo un pequeño grupo, pero como estaban drogados, era peligrosísimo entrar con fuerza disuasiva.