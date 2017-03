A AMLO le da risa la educación, dice Nuño

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, es un “autoritario a quien le da risa la educación”, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aurelio Nuño Mayer.Señaló que una característica que ha marcado durante toda su vida al político tabasqueño es la falta de respeto que ha demostrado a la educación. Si Andrés Manuel está en contra del nuevo modelo educativo es porque no quiere que los mexicanos sean críticos, acusó el funcionario.“Es un autoritario al que le da risa la educación. Este tipo de respuestas, además con esa falta de respeto, una falta de respeto a la educación, es lo que lo ha marcado toda su vida (...) Ese es parte de su sello autoritario. Estar en contra del modelo educativo porque él no quiere mexicanos críticos, lo que quiere es que nadie lo cuestione”, dijo.El viernes, se publicó una entrevista con Aurelio Nuño Mayer en la cual el secretario de Educación señala que si Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de México en las elecciones de 2018 la reforma educativa estará en riesgo.El pasado fin de semana, López Obrador se burló de las declaraciones del titular de la SEP. En un evento en Boca del Río, Veracruz le “agradeció” sus comentarios y dijo que Nuño Mayer “hasta risa me da” porque para el aspirante presidencial la reforma educativa no atiende los aspectos mínimos del tema educativo.Este lunes, en el marco de su visita semanal para encabezar la ceremonia de honores a la bandera, la cual se celebró en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, el titular de la SEP destacó que López Obrador tardó 10 años en terminar la licenciatura; en su opinión, esto representa el “desprecio” que siente el tabasqueño por la educación en México.“Por eso está en contra de este nuevo modelo educativo y esto creo que él lo expresa muy bien: La educación le da risa”, dijo.En el pasado, el político tabasqueño se ha declarado abiertamente en contra de la reforma educativa e incluso ha mostrado de manera pública su respaldo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual busca la derogar la reforma educativa promulgada en 2013.Para Nuño Mayer, esta oposición es prueba de que el político tabasqueño está a favor de mantener la venta y herencia de plazas como una forma de tener controlado al magisterio nacional. “No en vano él está a favor de mantener, por ejemplo, temas como la venta y la herencia de plazas, para poder seguir teniendo controlados a los maestros y que ellos no puedan hacer una carrera a partir de su propio mérito y su propio esfuerzo”, dijo Nuño.“Ya vimos cómo reacciona si alguien lo cuestiona, si alguien le pide debatir: responde con desprecio y con autoritarismo; él no quiere mexicanos críticos, él no quiere que nadie lo cuestione. Por eso está en contra de este nuevo modelo educativo y esto creo que él lo expresa muy bien”, aseguró.