No vivimos en el peor de los mundos: EPN

ACAPULCO, Guerrero(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que México puede llegar a estar entre los primeros ocho destinos turísticos más visitados del mundo, gracias al clima de colaboración que existe entre el Gobierno federal, la banca de desarrollo y el sector empresarial.Sostuvo que a pesar de que estamos impregnados de noticias que a veces nos desmotivan, parece que vivimos en el peor de los mundos, cuando no es así.Al inaugurar el Tianguis Turístico Nacional 2017, en el Forum Mundo Imperial Acapulco, el presidente Peña Nieto presumió que durante los cuatro años que van de su administración ha habido registros históricos en materia turística.“Celebro, todavía no lo puedo confirmar, pero el secretario General de la Organización Mundial de Turismo [Taleb Rifai], muy pronto, una vez que tenga cifras consolidadas del turismo registrado en todo el mundo, sabremos si México pasa de ser ya un importante destino, al noveno espacio turístico más importante del mundo, eventualmente al octavo lugar y eso, sin duda, nos va a llenar de enorme orgullo y de gran alegría a los mexicanos”, resaltó el mandatario.Acompañado por la primera dama, Angélica Rivera de Peña; el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; funcionarios, empresarios y promotores turísticos de más de 80 países, el Presidente de la República expresó que en su gobierno el número de turistas extranjeros que ingresaron al país aumentó más de 50%, pues en 2012 lo visitaron 23 millones de personas y actualmente se tienen registros de 35 millones en 2016 y, eventualmente, la cifra podría llegar a 37 millones de viajeros.“Podrán decir que al Presidente le gusta presumir ciertos datos, y por supuesto que presumo los buenos datos, las buenas noticias, porque también, como lo referí al secretario General de la Organización Mundial de Turismo, todos los días estamos impregnados de noticias que a veces nos desmotivan, pareciera que vivimos en el peor de los mundos, cuando realmente no es así”, afirmó.El presidente Peña Nieto expresó que el ingreso de divisas, de lo que se gasta por el turismo que entra del extranjero, ha crecido 53%.“De los 12 mil millones de dólares, que entonces se registraba poco más de eso, a casi 20 mil millones de dólares, de hecho, el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de divisas a nuestro país”, indicó.El presidente Peña Nieto aseguró que es de tal relevancia el sector turismo para nuestra nación, que contribuye con 8.9% de la generación de riqueza nacional y permite crear nueve millones de empleos en México.Por ello, dijo el mandatario, nos congratulamos, y “sí presumimos, no porque sea una presunción propia del Presidente. Presumimos lo que, como país y los prestadores de servicios turísticos, y la nación que se ha proyectado al mundo, ha logrado alcanzar en estos cuatro años”.Señaló que esas son cifras muy alentadoras que nos dejan ver que vamos por la ruta correcta, pero también son números que nos alientan, motivan y estimulan para que México siga proyectándose al mundo como un gran destino turístico.“Yo espero que muy pronto podamos estar ubicados dentro de los cinco destinos favoritos del mundo entero”, afirmó.Recordó que el traer el Tianguis Turístico a Acapulco fue una de sus propuestas de campaña, por lo que ese compromiso quedó cumplido.El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reconoció que para la entidad el principal reto sigue siendo el mejorar la seguridad pública, pero también dijo que otro de los desafíos es “democratizar” los beneficios del turismo para los guerrerenses, así como diversificar y mejorar los servicios.El mandatario estatal priísta reconoció al Presidente por cumplir su compromiso de hacer itinerante el Tianguis Turístico y regresarlo a Acapulco.Al término de la inauguración, acompañados por el presidente Enrique Peña y la primera dama, un grupo de niños otomíes interpretaron en lengua hñähñu la canción “Imagine”, de John Lennon.