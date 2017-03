Amparo concedido a "Porky" es insultante: Papá de Daphne

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que el juez Tercero de Distrito del estado de Veracruz otorgara un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de "Los Porkys de Costa Oro", acusados de abusar sexualmente de la adolescente Daphne, Javier Fernández, padre de la víctima calificó de "insultante" la resolución.



"Es una sentencia ofensiva, es indignante, es una burla lo que hace este juez", declaró Fernández.



Según Anuar González, juzgador que otorgó el amparo, el delito de pederastia que se le imputó al muchacho no quedó fehacientemene demostrado, por lo cual, el joven debe quedar en libertad de manera inmediata.



En entrevista con Luis Cárdenas, el papá de Daphne dijo que todavía "no puede digerir" la situación".



"Vamos a hacer hasta lo imposible", advirtió Javier Fernández, quien señaló que buscará impugnar la medida, "Es una burla lo que hace este juez".



El juzgador determinó que el delito de pederastia que se le imputó al muchacho no quedó fehacientemente demostrado, por lo cual debe quedar en libertad de manera inmediata.



La sentencia admite recurso de revisión, pero con la ley de amparo en vigor debe ejecutarse el amparo (es decir poner en libertad al joven) aún y cuando se impugne la revisión, ello por tratarse de delitos graves.



La supuesta agresión a la menor de 17 años ocurrió en enero de 2015 en la zona turística de Veracruz-Boca del Río, pero la denuncia se presentó hasta marzo y se hizo público hasta enero del 2016.



Además de Diego, detenido en junio pasado en la capital española, por este caso está en prisión Enrique "N", arrestado en mayo pasado en Torreón, en el estado norteño de Coahuila. El tercer acusado, Jorge "N", se encuentra prófugo de la Justicia.



"Vamos para dos años y seguimos viendo este tipo de noticiar que son indignantes", se lamentó el papá de la muchacha agredida, quien consideró que "hay un sesgo en este amparo".



"La vamos a impugnar para que se cumpla con la ley que es lo único que he pedido todo este tiempo", apuntó Fernández.