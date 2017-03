Se deslinda Vázquez Mota de lavado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Josefina Vázquez Mota , candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, afirmó que su nombre no está relacionado con conductas indebidas, al referirse a lo publicado ayer sobre una investigación de la PGR contra siete de sus familiares, que recibieron 17 millones de pesos de empresas fantasma, en la que se presume lavado de dinero.“La nota no me involucra en ninguna conducta indebida”, explicó la aspirante, acompañada de Ricardo Anaya , líder nacional del PAN, y de otros dirigentes del partido.Dijo no conocer la investigación de la PGR y aseguró ser víctima de calumnia, difamación y guerra sucia en su contra; sin embargo, no descartó que exista indagatoria en la que su padre Arnulfo Vázquez Cano y seis de sus hermanos estén incluidos. Vázquez Mota anticipó que lo dado a conocer no cambiará su decisión de ir por el gobierno mexiquense.En tanto, líderes de los principales partidos le exigieron aclarar el origen de los recursos de sus familiares. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, dijo que es momento de que Vázquez Mota diga si es investigada, así como la procedencia de los recursos.La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, recordó que nunca se supo el uso que se dio a los recursos otorgados por el gobierno federal a la fundación de apoyo a migrantes Juntos Podemos, presidida por Josefina.Para el líder del PRD en Edomex, Omar Ortega, ella está indirectamente relacionada al ser accionista de una de las empresas involucradas.