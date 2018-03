Difunde PGR video donde Ricardo Anaya insulta a fiscal antilavado

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

#PGRInforma Derivado del interés público, la #PGR presenta la videograbación que el sistema institucional de control de acceso de #SEIDO registró desde que ingresó un aspirante a la Presidencia y su comitiva a las instalaciones, hasta que se retiraron https://t.co/1B4DfhgxW5 — PGR México (@PGR_mx) 1 de marzo de 2018

En un video difundido por la PGR se muestra el momento en el que el candidato presidencial de por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés se refiere como “hijo de pu...” al jefe de la unidad antilavado de la Seido, Mauro Rodríguez, cuando el político se presentó el pasado domingo, 25 de febrero, en las oficinas de la dependencia con un escrito sobre el caso de lavado de dinero en el que se le ha implicado.La grabación del circuito cerrado del edificio de la Seido, ubicado en Reforma 71, muestra cuando el panista Anaya Cortés se expresa de esa forma del fiscal ante los panistas Santiago Creel, Diego Fernández de Cevallos, Damián Zepeda y Manuel Granados, líder nacional del PRD, además de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano.Según el video, el panista fue invitado a rendir su declaraciónpor al menos dos funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido).Al ingresar al inmueble, acompañado de los dirigentes de por México al Frente, el político queretano es invitado por un Ministerio Público que le dice: “Señor tengo indicaciones de que si necesita algo adicional, lo puede hacer en nuestras oficinas o si desea algún formato”.A lo que Anaya responde: “No, nada más con que nos reciban esto (el escrito)”. “Bueno estamos a sus órdenes, lo podrá hacer dentro, desea hacer alguna manifestación de la instalación, lo podrá hacer en el órgano interno”, le reitera el funcionario de la PGR.Después una funcionaria le notifica que los documentos dirigidos al procurador se reciben en la Oficialía de Partes, en Reforma 31, y no en el edificio de Reforma 71.“Qué tal licenciada, a ver si nos hace favor de recibir un escrito”, le dice el candidato presidencial a la funcionaria, quien a su vez la pregunta: “Este escrito va a dirigido a nuestro procurador o al subprocurador?”.“Ahí lo puede usted ver”, le responde Anaya. “Porque ésta es la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, entonces los escritos que van dirigidos a nuestro procurador, tendrán que entregarse en Reforma 31, más adelantito”, le señala.Después interviene, Diego Fernández de Cevallos, quien pide a la funcionaria que le brinde la atención. “Si nosotros los recibimos no estaría llegando al procurador”, le explica ella.“Es que a ellos no les conviene decir que no lo recibieron (el escrito)”, comenta Fernández de Cevallos a Anaya, Zepeda, Delgado y Granados, mientras ven si les reciben el documento.Al final, el titular de la Unidad de Lavado de Dinero de la Seido, Mauro Rodríguez, llega al edificio y se presenta ante Anaya y le dice: “Si gusta rendir declaración, se la tomamos en este momento, sin problema”.“Es usted muy amable, con que nos reciba el escrito...”, le replica Anaya.“La verdad estamos a su disposición”, reitera Rodríguez. Se despide de todos ellos y al darse la vuelta se escucha de entre el grupo de políticos la frase: “Hijo de pu...”, la cual se vuelve a escuchar y, de acuerdo con la PGR, la voz es del panista Ricardo Anaya Cortés.El pasado domingo los políticos acudieron al edificio de la Procuraduría General de la República a presentar un documento al encargado de despacho de la dependencia, Alberto Elías Beltrán, en el que piden saber si están investigando a Anaya por la venta de una nave industrial al empresario, Manuel Barreiro, acusado de lavado de dinero.