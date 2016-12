Peña Nieto había destacado bondades de reforma energética

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al arrancar el 2015 el presidente Enrique Peña Nieto destacó las bondades de la reforma hacendaria y energética y dijo que en esos años no habría gasolinazos.Como ya es tradición, en la primera semana de enero el jefe del Ejecutivo Federal dirigió un mensaje a la nación en la cual, al menos en los dos últimos años, hizo referencia a este tema.En enero de 2015 dijo que al iniciar ese año no habría más gasolinazos gracias a la reforma hacendaria.“Este 2015 ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diesel y el gas LP”, expuso como un medida de apoyo a la economía familiar.Para enero de 2016 destacó que el año anterior el desempleo disminuyó y la inflación fue la más baja de la historia.“Esta baja de inflación refleja los beneficios de las reformas estructurales que eliminaron los gasolinazos”, expuso en su mensaje a la nación.Agregó que desde el 1 de enero de 2016, por primera vez en 24 años bajó el precio de las gasolinas y el diesel.