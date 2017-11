Eruviel Ávila se descarta para precandidatura del PRI

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Decidí no registrarme en el proceso interno del @PRI_Nacional. Respaldaré con todo mi entusiasmo el proyecto ganador y de unidad de @JoseAMeadeK. pic.twitter.com/jsN21AbdXL — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) 27 de noviembre de 2017

El ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció que no competirá por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia y manifestó su apoyo a José Antonio Meade.Ávila Villegas escribió en su cuenta de Twitter @eruviel_avila:Hasta hace unos días el líder del PRI capitalino afirmó: "Sigo vivo, aquí estoy, he expresado públicamente mis aspiraciones, pero sí requiero platicarlo con mi familia y tomar una determinación entre lunes o martes de la próxima semana".