Supera 'El Bronco' el 51% de firmas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", superó la mitad de las firmas necesarias para conseguir la candidatura presidencial independiente, al recabar 445 mil 535 respaldos.



Aunque el aspirante a abanderado reunió 51.4% de los avales requeridos, aún deberá cumplir con el requisito legal de dispersión poblacional, que implica que los apoyos se distribuyan en al menos 17 entidades del País, y en cada una de ellas deben ser cuando menos el 1% del total en la lista nominal de electores respectiva.



El corte dado a conocer hoy por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los respaldos recabados por los aspirantes a candidatos sin partido arroja que el mandatario reunió esa cifra de apoyos a 43 días de iniciado el proceso de búsqueda de avales, que en total durará 127 días.



De acuerdo al INE, Margarita Zavala cuenta con 243 mil 897 firmas de respaldo, y con ellas el 28.1 % de las que requiere.



VALIDA TEPJF DECISIONES DE INE



En tanto, en su sesión del viernes pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó la ampliación de plazos ordenada por el INE para que los candidatos independientes reúnan firmas de apoyo, hasta el 19 de febrero para los que buscan la Presidencia.



Los magistrados resolvieron que el INE si tiene atribuciones para ampliar esas fechas y no es atribución exclusiva del Congreso, como alegó el Partido Encuentro Social (PES) en su impugnación.



El INE no se extralimitó, pues tiene facultades para realizar "adecuaciones en los plazos de la normativa a efecto de garantizar tanto la correcta ejecución de actividades y procedimientos previstos por la ley, como el adecuado ejercicio de los derechos político-electorales en que incidan", se resolvió.



El pleno del Tepjf también validó la decisión del INE de no instalar, como propuso Margarita Zavala, módulos para recabar firmas de apoyo en las juntas locales del INE en los estados, pues desechó el recurso promovido por la aspirante.



A través de su representante legal Fernando Poo Mayo, Zavala alegó supuesta omisión del INE en atender a su solicitud, pero el Tepjf resolvió que en el acuerdo de ampliación de plazos el Instituto atendió a las propuestas de esa y otros aspirantes a la Presidencia por la vía independiente, pero se determinó que todas las actividades de los aspirantes deben financiarse con recursos privados de origen lícito.