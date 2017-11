Llama CTM a Meade "el candidato de la esperanza"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La CTM, el sector obrero del PRI, respaldó la aspiración de José Antonio Meade, como abanderado del tricolor a la Presidencia de la República en los comicios de 2018.



Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM y del Congreso del Trabajo, expresó que aunque no lo necesite la central obrera respaldará a Meade porque es el "candidato de la esperanza" de los trabajadores de México.



Aceves ofreció que en los 32 estados del País la CTM organizará actos masivos en favor del PRI y de su candidatura.



En su oportunidad, Meade Kuribreña destacó el aporte del sector obrero al desarrollo de la nación, porque cada vez que México ha necesitado a los trabajadores ahí han estado para apoyar a su País.



Ante las arengas de respaldo, el ex funcionario federal pidió a la CTM que lo adopte como un cetemista, y que los deje representarlos.



"Acompáñenme está esperanza que tenemos que construir todos juntos de construir un País mejor por medio de la productividad entre trabajadores y empresa".



"Les pido que me acompañen en este trabajo de seguir transformando a México. Gracias por su apoyo de corazón, estoy muy agradecido".