Meade se registrará como candidato del PRI: Reuters

(GH)

Ex Secretario de Hacienda de #Mexico, José Antonio #Meade, solicitará registro como candidato a la presidencia por el #PRI — Reuters Latam (@ReutersLatam) 27 de noviembre de 2017

El ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, solicitará registro como candidato a la presidencia por el PRI, informa Reuters.El presidente de México aceptó este lunes la renuncia del secretario de Hacienda José Antonio Meade, un hecho que abre el camino para que Meade se convierta en el candidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del 1 de julio.El presidente Enrique Peña Nieto se abstuvo de mencionar en una ceremonia el lunes en la residencia de Los Pinos la posible candidatura de Meade, pero dijo: "Le deseo suerte en el proyecto que ha emprendido".Si Meade es seleccionado por el PRI en la fecha límite del 18 de febrero, se convertiría en el primer candidato presidencial que no es un miembro formal del partido.Meade es un economista de 48 años formado en Yale.Se ha desempeñado como secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto.También fue secretario de Hacienda bajo el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional.