PERFIL: José Antonio Meade Kuribreña

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

José Antonio Meade Kuribreña es un funcionario con amplia experiencia en gabinetes presidenciales en las áreas de economía, energía, política exterior y desarrollo social.



Meade Kuribreña nació el 27 febrero de 1969 en la ciudad de México.



Antes de ser titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este mismo sexenio fue secretario de Desarrollo Social (agosto de 2015 a septiembre de 2016) y de Relaciones Exteriores (diciembre de 2012 a agosto de 2015).



Además, de septiembre de 2011 a noviembre de 2012, en el gobierno del presidente Felipe Calderón, fue secretario de Hacienda y Crédito Público.



Antes, de enero de 2011 a septiembre de 2011 fue titular de la Secretaría de Energía, y subsecretario de Hacienda de septiembre de 2010 a enero de 2011.



También en la Secretaría de Hacienda ha sido subsecretario de Ingresos, de enero de 2008 a agosto de 2010, y Jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario, de diciembre de 2006 a diciembre de 2007.



Su carrera profesional en el ámbito de la administración pública es amplia: Director general de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, (Consar); secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB; director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; director general del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., Banrural; director general de Financiera Rural; jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y Subsecretario de Hacienda.



--Formación académica



Universidad de Yale, New Haven, Connecticut.

Doctorado en Economía, 1997.



Áreas de Especialización: Finanzas Públicas y Economía Internacional.



Universidad Nacional Autónoma de México.

Licenciatura en Derecho, 1995.



Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Licenciatura en Economía, 1993



Meade Kuribreña es polifacético. Un secretario de Estado que a veces usa el Metrobús o el Metro para ir de su casa a reunirse con el Presidente de México.



Usa aviones comerciales y acepta tomarse "selfies" con la gente. No se desvela.



¿Qué hace extraordinario a este hombre nacido en 1967 como el funcionario ideal para casi cualquier cartera? La eficacia, señalan.



En 2011 entró al quite, tras la salida de Georgina Kessel de la Secretaría de Energía. Apenas nueve meses, pues en septiembre de ese año Calderón lo designó secretario de Hacienda.



Economista por el ITAM y abogado por la UNAM, con un doctorado en Economía por Yale, Meade Kuribreña parece el "apaga fuegos" ideal. En todos lados funciona.



En 2012, el presidente Enrique Peña Nieto lo fichó para la SRE.



Su paso por Hacienda, decían, lo hacía tener los contactos que la diplomacia requiere.



En agosto de 2015 le encomiendan la Sedesol. Hoy releva al hombre fuerte del presidente, Luis Videgaray.



Dionisio Meade, su padre, fue priista; emparentado con Daniel Kuribreña, fundador del PAN. Es el comodín, el "apaga fuegos" que no contradice a un Presidente.