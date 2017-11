Alista José Antonio Meade candidatura; Osorio, descartado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Colaboradores cercanos del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, confirmaron que en las próximas horas el funcionario federal presentará su renuncia al cargo. Los funcionarios consultados no confirmaron que Meade vaya a registrarse como candidato del PRI a la Presidencia de la República; sin embargo, tampoco lo descartaron.



Por otra parte, funcionarios de la Secretaría de Gobernación confirmaron, a condición de no revelar sus nombres, que el secretario Miguel Ángel Osorio Chong informó a sus colaboradores más cercanos que él no participará en la contienda por la candidatura tricolor a Los Pinos.



Meade, como simpatizante del PRI, tiene hasta el próximo jueves 30 de noviembre para registrarse en el partido si tiene la intención de buscar la candidatura presidencial.



“¿Es verdad que Osorio Chong dijo a sus colaboradores que el viernes fue informado sobre que él no sería el candidato del PRI para la elección presidencial?”, se le preguntó a un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación.



“Sí, el viernes”, respondió el funcionario cercano al titular de Gobernación, quien pidió el anonimato.



Otro más confirmó la información y cuando se le preguntó cómo tomó el titular de Gobernación la noticia, respondió: “Osorio es un hombre leal al partido, a las instituciones y al Presidente. Es un hombre de Estado”.



En el caso de Meade, colaboradores cercanos comentaron que en Hacienda se estaba preparando toda la información para hacer entrega de la dependencia a su nuevo titular, al tiempo de que varios de los funcionarios más cercanos al secretario preparaban también sus renuncias.



Se espera que hoy el presidente Enrique Peña Nieto emita un mensaje desde la residencia oficial de Los Pinos a las 10 de la mañana.



El pasado 22 de noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, comparó al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, con Plutarco Elías Calles —ex presidente de México y fundador del PRI— al señalar que ha ocupado cuatro secretarías de Estado en dos administraciones y lo ha hecho con inteligencia y disciplina.



De esa manera, Videgaray Caso presentó a Meade ante el cuerpo diplomático acreditado en México, ante quienes Meade habló sobre la economía del país.



Un día después, el presidente Enrique Peña Nieto pidió “no despistarse” y aclaró que el próximo candidato presidencial del PRI no se elegirá con “elogios y aplausos”.



Esto, al ser cuestionado por reporteros sobre los elogios que el canciller Videgaray hizo sobre el titular de Hacienda y Crédito Publicó.



“Yo creo que andan bien despistados todos, yo creo que el PRI no habrá de elegir a su candidato, seguro estoy, a partir de elogios o aplausos”, aseguró Peña Nieto.



El pasado 9 de agosto, la Mesa de Estatutos del PRI eliminó el candado que impedía la postulación de un candidato externo a la Presidencia de la República.



Así se dejó sin efectos el requisito de los 10 años de militancia en los aspirantes a la Presidencia.



El jueves pasado, el PRI emitió la convocatoria para elegir su candidato a la Presidencia en las elecciones de 2018.



De acuerdo con la Comisión Nacional de Procesos Internos del tricolor, la postulación de la candidatura presidencial será por el método de Convención de Delegados y Delegadas que se celebrará el próximo domingo 18 de febrero. Los interesados en contender por la candidatura presidencial deberán registrarse al proceso interno a partir del próximo 3 de diciembre ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del tricolor.