Buscan 41 titularidad de Auditoría Superior

CIUDAD DE MÉXICO()

La titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) será disputada por un total de 41 aspirantes.



De acuerdo con la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados, la fecha límite de inscripciones fue este domingo a las 15:00 horas.



Entre los perfiles destacan el académico e investigador Mauricio Merino, así como el contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Gregorio Guerrero.



Por el contrario, el actual Auditor, Juan Manuel Portal, no se inscribió para encabezar por un segundo periodo el órgano fiscalizador federal.



PERFILES POLÉMICOS



También se registraron perfiles polémicos, como el ex contralor de Javier Duarte, Iván López Fernández, y el actual titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Eduardo Gurza, quien fue acusado por el PAN y Morena de estar vinculado al PRI y al gobernador Alfredo del Mazo.



Otros que se inscribieron son Benjamín Fuentes, actual secretario técnico de la ASF; Alejandro Torres Palmer, ex contralor del ex gobernador Rafael Moreno Valle; Raúl Sánchez Kobashi, secretario de Finanzas y administración del panista Antonio Gali, gobernador de Puebla, y René Mariani Ochoa, ex fiscalizador de Veracruz.



Además están Roberto Mazón Delgado, Alberto González Hernández, Ángel Trinidad Zaldívar, María De Los Ángeles Silva Mendoza, José Ma. Eugenio Núñez Murillo, Juan José García Lemus, Juan Carlos Rueda López, Alfonso Toledo Gutiérrez y David Rogelio Colmenares Páramo.