México sobrevivirá sin Tlcan: Navarrete Prida

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante el miedo y la incertidumbre que se vive, sobre todo del sector empresarial mexicano y norteamericano, sin exentar el canadiense, por el nuevo amago del presidente estadounidense, Donald Trump, de romper el Tratado trilateral de Libre Comercio, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que México sobrevivirá sin el Tlcan.



"No le digo que va a ser fácil pero sí, si sobreviviremos", declaró a EL UNIVERSAL, y destacó que la negociación entre los tres países tiene que ser justa, cómoda y respetuosa, pero si acaso se llegara a cancelar el Tlcan nuestra vinculación económica, comercial, cultural y de seguridad binacional continuará entre ambas naciones vecinas.



Por el momento las negociaciones van por buen camino y el tema laboral no será un obstáculo para que se llegue a un buen acuerdo, declaró.



De la barrera en la frontera que insiste en instalar Donald Trump, aseguró que la relación que existe entre ambos países no se romperá por ningún muro, ni por nada.



Resaltó que México desde hace muchos años empezó a establecer acuerdos de libre comercio, por es uno de los países con mayor capacidad en acuerdos comerciales en el mundo, son más de 44 con reglas, además que están vinculadas a la Organización Mundial de Comercio (OMC), apuntó.



"El TLC, desde luego, es algo deseable porque es una región del planeta, pero no significa que México se quede sin acuerdos si se llegase a cancelar, si no nos llega a gustar lo que se esté proponiendo o si por alguna razón el país toma la decisión de seguir otro camino, nuestra vinculación con el mundo que es innegable.



"Nuestra vinculación económica, comercial, cultural..., desde luego va a continuar inclusive con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá de manera muy estrecha.



"Con USA igual porque nos unen muchas cosas y porque nuestras relaciones culturales, económicas, de seguridad fronteriza..., donde Coahuila es parte fundamental pues nos hacen tener una relación que es independiente de los gobiernos que estén o que no estén", subrayó.



El titular de la STPS social insistió en que es una vinculación de historia y de cultura entre México y Estados Unidos "y eso de dividir la frontera entre dos países pues no pasó ni en Berlín con un muro (que dividió a las dos alemanias).



"Por un muro no se rompe (la relación), si es que (este) se llegarse a construir", enfatizó.



Durante el evento, Navarrete Prida reconoció la labor de promoción económica que hizo el gobernador, Rubén Moreira Valdez, porque, a un mes y cuatro días de que concluya su administración, da buenas cuentas a los coahuilenses, ya que logró atraer grandes inversiones de empresarios nacionales y extranjeros, que representan más de 162 mil nuevos empleos, un 62 % arriba de la meta fijada parta su sexenio.