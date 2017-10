Santiago Nieto no aguantó presiones, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Santiago Nieto Castillo cedió y no aguantó ante las presiones que tuvo al ser removido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).



De gira por Sinaloa de Leyva, lamentó que Santiago Nieto, ex titular de la Fepade, haya desistido a responder ante el Senado y decidió que no quiere seguir en el cargo.



"Sí, desde luego (recibió presiones) y no aguantó, porque todo mundo recibe presiones, pero hay que resistir", dijo.



El líder partidista dijo que ésta es la oportunidad de que se nombre a una persona honesta como nuevo titular de la Fepade, "puede ser un abogado limpio, honesto, un verdadero juez imparcial".



Planteó que al nuevo fiscal no lo tienen que nombrar los partidos como lo han hecho con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) o los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).