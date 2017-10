México no reconocerá declaración de independencia de Cataluña: Peña

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

México no reconocerá la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Hacemos votos por una solución política y pacífica. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 27 de octubre de 2017

El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que México no reconocerá la declaración unilateral de independencia de Cataluña hecha por el parlamento catalán, el cual fue disuelto hoy por el presidente español Mariano Rajoy.Asimismo, el mandatario mexicano se pronunció una solución pacífica y política entre esa región y el Reino de España.“México no reconocerá la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Hacemos votos por una solución política y pacífica”, escribió el mandatario en Twitter.Hace unos días, ante la comunidad Hispano Mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto ya había fijado una posición respecto a cualquier decisión unilateral en torno a la separación de Cataluña de España.Dijo entonces que México no podría reconocer decisiones unilaterales que contravengan el derecho internacional.