Cisen no tenía ni adquirió Pegasus, afirma Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el Cisen no tenía, ni adquirió el programa Pegasus, que se utilizó para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.



“El Cisen está bajo mi responsabilidad no tenía este protocolo, este programa Pegasus, nosotros no lo adquirimos, no vamos a estar más que abiertos para que se pueda hacer la investigación respectiva y de llegar a sus últimas consecuencias, pero sí necesitamos la respuesta de las otras personas”, dijo Osorio Chong.



Al comparecer ante las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, dijo que después de que se conoció la información de Pegasus, la PGR abrió investigaciones y solicitó información a los estados y tiene una averiguación previa.



Agregó que el gobierno necesita de la participación de los periodistas y de los defensores de derechos humanos para avanzar en la investigación.



“La PGR inmediatamente se abrió, inmediatamente pidió información a todos los estados, hay una averiguación abierta, necesitamos la participación de quienes fueron señalados como infectados en ese proceso, nosotros ya estuvimos en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, la Procuraduría, el Cisen, la Comisión Nacional de Seguridad y hemos ahí mostrado todos los documentos que acreditan”, destacó.



El pasado 28 de julio pasado, EL UNIVERSAL informó que el dueño legal de Grupo Tech Bull SA de CV, la empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR el malware espía Pegasus en 32 millones de dólares, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca.



Al otro lado de esa cañada, en una habitación del pueblo de Santa Lucía, vivía el apoderado legal de la misma empresa y quien firmó el contrato con Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).