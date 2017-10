México rechaza acusación de Trump sobre drogas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El canciller Luis Videgaray Caso rechazó el señalamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer afirmó que la crisis por el consumo de drogas en su país se debe al tráfico de heroína por la frontera Sur, razón por la cual -dijo- es apremiante la construcción del muro.



En su discurso durante la conmemoración del 72 aniversarios de las Naciones Unidad en México, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que México propone a Estados Unidos un enfoque de corresponsabilidad sobre el tema de las drogas, toda vez que no se derrotará a las organizaciones transnacionales si se siguen intercambiando culpas.



“El gobierno de México a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos de América, proponemos un enfoque de corresponsabilidad, lo hemos dicho y lo volvemos a decir, un enfoque de culpabilidad mutua en que un país reclama al otro ser origen de las drogas y el otro país le reclama ser origen de la demanda y la razón por la cual hay violencia, si bien puede tener validez argumentativa es un enfoque que no va a solucionar los problemas”, expresó.



Lamentó que ayer se volviera a escuchar una expresión de esta naturaleza.



“Rechazamos este enfoque. México propone a Estados Unidos una vez más un enfoque de corresponsabilidad entendiendo que enfrentamos organizaciones trasnacionales que es un sólo mercado y que tenemos que enfrentar, atender de manera sistemática la oferta y la demanda, los canales de distribución allá y acá, el financiamiento, la proveduría, es un solo problema, es un problema que no vamos a derrotar si seguimos intercambiando culpas en lugar de trabajar juntos”, aseveró.