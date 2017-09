Alejandra murió en el sismo; gastan de su tarjeta 24 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alejandra Vicente Cristóbal, de 24 años, falleció el pasado 19 de septiembre luego de que el edificio en el que estaba colapsara.Pero la tragedia se convirtió en sorpresa cuando sus padres descubrieron que de la cuenta bancaria de su hija faltaban 24 mil pesos.La joven falleció luego de que el edificio ubicado en Torreón y Viaducto se desplomó, pero al parecer alguien tomó su tarjeta bancaria y realizó varias compras en Zara y Best Buy.De acuerdo con Porfirio Vicente, padre de Alejandra, tras realizar los trámites de defunción, acudieron a una sucursal bancaria de HSBC para dar de baja la cuenta de ahorros de la víctima, pero le notificaron que durante el fin de semana se habían realizado cinco movimientos.Presuntamente, alguien desconocido tomó la tarjeta después del derrumbe y gastó 24 mil de los 32 mil pesos que el señor Porfirio había ahorrado para Alejandra."Lo que iba depositando desde que ella nació en una cuenta de 100, 200 pesos, fueron creciendo, fueron creciendo, de ahí agarraba para comprar sus cosas, su escuela, su ropa, era su dinero y cada vez cuando gastaba una cantidad de mil para arriba me buscaba: ¿papá, puedo gastar para esto?, adelante, hija, es tu dinero", dijo Porfirio en entrevista para el noticiario de Carlos Loret de Mola.El banco ofreció realizar una investigación sobre el manejo de los recursos, pero no aseguró que el dinero sea regresado a la familia de Alejandra Vicente Cristóbal.