Ferriz formaliza ante INE interés por candidatura presidencial independiente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El periodista Pedro Ferriz de Con solicitó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su registro como aspirante a candidato presidencial independiente, aval con el que podrá recabar apoyos para la postulación.



Al formalizar su petición, en el INE, se dijo dispuesto a negociar con el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, y el senador Armando Ríos Piter para impulsar juntos una sola candidatura presidencial sin partido.



Pero sobre el gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez “El Bronco”, quien también ha expresado su interés, lo llamó a decidir si tira la toalla en Nuevo León” o le cumple a los neoleonenses.



“Ya hiciste historia Bronco, pero no pretendas dejar a menos de a medias un trabajo para buscar otro”, le dijo, aunque también expuso “estoy convencido que la candidatura de El Bronco en su independencia en Nuevo León no es otra cosa sino una fórmula hecha desde Los Pinos”.



De Ríos Piter mencionó que le preocupa su cercanía con el canciller Luis Videgaray.



Ante el INE Ferriz presentó toda su documentación para ser considerado aspirante y comenzar a captar 866 mil 593 ( 1 % de la lista nominal de electores) firmas de apoyo del 10 de octubre hasta principios de febrero.



Aseguró que podrá reunir esas firmas en 17 estados, lo que no cualquiera puede hacer. “Pedro Ferriz es una marca, la empezó mi padre, la seguí yo…hoy tengo un capital que me permite a ser conocido en el País”.