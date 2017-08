Muere bebé por presunta negligencia médica en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una mujer originaria de Tierra Colorada, Coicoyán de las Flores, Oaxaca, fue víctima de una presunta negligencia médica, pues a pesar de encontrarse en labor de parto, en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Santiago Juxtlahuaca, le negaron atención médica, argumentando falta de espacio.



Flora Frígida, de 40 años de edad, y su esposo, Fidel López, viajaron desde su comunidad por un camino de terracería durante tres horas hasta llegar el fin de semana al hospital, donde la mujer tuvo que contener los dolores de parto, para luego continuar su camino hasta Huajuapan de León.



Antes de llegar al lugar, había consultado a una partera de la comunidad, quien le dijo que su hijo no podía nacer en parto natural, por lo que era necesario acudir a un hospital a que le realizaran una cesárea, debido a que el bebé estaba al revés.



Fueron necesarias otras tres horas de viaje para llegar al Hospital General “Pilar Villavicencio Sánchez”, ubicado en Huajuapan de León, donde la pareja fue recibida.



Las gestiones de Edwin García, un comunicador de la localidad, permitieron que un traductor ayudara al matrimonio, pues no hablan español, por lo que era necesario que alguien explicara lo sucedido en zapoteco.



Tras la valoración y atención médica, la mujer fue informada de que el producto había nacido sin vida.



Más tarde, García gestionó el apoyo de una camioneta tipo suburban para el traslado de la pareja ante la oficialía de Registro Civil, donde quedó asentada el acta que detalló las causas de muerte del bebé, como ahogamiento por líquido amniótico.



La mujer y su esposo desistieron denunciar al personal del hospital de Juxtlahuaca que le negó atención, pues no cuentan con los medios suficientes para iniciar un proceso legal.



En tanto, trascendió que para evitar ser sancionados por negligencia médica, los responsables de turno en el hospital de Huajuapan asentaron que la muerte fetal se registró hace tres días, a pesar de que la mujer aseveró haber tenido contracciones durante el trayecto de un hospital a otro.