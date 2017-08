Va Cuauhtémoc por gubernatura de Morelos

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

El ex futbolista Cuauhtémoc Blanco será el candidato al Gobierno de Morelos del Partido Encuentro Social (PES), anunció el dirigente nacional de ese partido, Hugo Eric Flores.



"Quiero aprovechar esta tribuna, Cuauhtémoc, para hacerte una invitación pública y oficial para que abanderes nuestro partido como candidato a gobernador del Estado de Morelos", dijo Flores durante la celebración del tercer aniversario del PES.



"Sí, con gusto y todavía le entro todavía más fuerte a los trancazos, yo sé que va a ser más complicado, ahorita tenemos que terminar mi compromiso como alcalde y después, para el próximo año, contenderemos", manifestó Blanco.



Flores acusó al actual Mandatario morelense, Graco Ramírez, a su hijo, Rodrigo Gayosso, dirigente estatal del PRD, y a José Manuel Sanz, ex colaborador de Blanco, de intentar frenar las aspiraciones políticas del ex futbolista, quien ha sido investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.



Blanco adelantó que, si llega a la gubernatura, va por Graco Ramírez con todo "tope donde tope".