A diferencia de EU, México no revelará objetivos de negociación del TLC

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobierno de México ya tiene definiciones, objetivos y un nivel de ambición a detalle de lo que se renegociará en el Tlcan, como por ejemplo, en materia energética, comercio electrónico, laboral, ambiental y propiedad intelectual, pero, a diferencia de Estado s Unidos, no se revelarán ni compartirán las estrategias de negociación, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal.



"No esperen que exprese públicamente mi estrategia…, las estrategias de negociación no se comparten", dijo a pregunta expresa sobre los objetivos que tiene México para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).



Después de dos horas de reunión entre el funcionarios y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, Guajardo expuso que el mandato que tienen del presidente Peña Nieto es que la negociación será integral y que no se aceptará llegar a un acuerdo en un tema sin que haya avances en otras áreas.



"Esta es negociación integral y/o resolvemos todo o nada, está acordado. Y eso quiere decir que si soy responsable de la parte comercial y hay responsables de la negociación migratoria, de temas de seguridad, en todos los frentes tenemos que llegar a acuerdos que funcionen para los dos países", señaló el también ex negociador del Tlcan.



Sobre el planteamiento de Estados Unidos de eliminar el capítulo 19, sobre solución de disputas en materia de dumping y subsidios y el exhorto que aprobó la Comisión Permanente del Senado mexicano de no permitir que se termine con dicho capítulo, Guajardo Villareal refirió que "toma nota" de ello.