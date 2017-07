Cuidar a ex gobernador cuesta a la CDMX mil 550 pesos al día

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, afirmó que cuidar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el Reclusorio Norte, le costará al gobierno capitalino mil 550 pesos cada día, y las autoridades federales sólo aportarán 50 pesos, mientras que mantener a un reo común en las prisiones capitalinas cuesta 150 pesos diarios.



La legisladora indicó que si Duarte de Ochoa permanece hasta enero de 2018 en un penal capitalino, vigilarlo tendría un costo de 278 mil pesos, de los cuales, 269 mil pesos serían cubiertos por el gobierno de la CDMX, es decir, por el erario capitalino, y nueve mil por el las autoridades federales.



"Es reprobable que la justicia federal haya decidido dejar a Duarte en el Reclusorio Norte, y es más injusto que el gobierno de la ciudad y los capitalinos paguen por la seguridad de ese reo. Duarte está acusado de delincuencia organizada y delitos federales, no de robar manzanas en Soriana. Ahí nos damos cuenta del interés por impartir justicia, esa es la justicia federal", dijo Peralta.



La diputada local refirió que Duarte se encuentra en el área de ingreso del Reno, donde tiene custodia permanente tanto presencial como videovigilancia, con lo que se ocupan hasta seis personas —divididas en tres turnos— con un sueldo de siete mil pesos mensuales, además de los 150 pesos diarios que cuesta la manutención de cualquier interno en las cárceles de la CDMX.



Explicó que este monto es sólo en por seguridad y no se contemplan los gastos de infraestructura y servicios que también proporciona el gobierno local.



La próxima audiencia de Duarte será el 22 de enero de 2018, es decir, dentro de 180 días, tiempo en el que la su seguridad estará a cargo de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario local: "La estadía de Duarte en el Reclusorio Norte no se trata del respeto de los derechos humanos del imputado, no se trata del respeto al debido proceso, se trata de una falta de responsabilidad", señaló.