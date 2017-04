Ni soy Duarte ni soy delincuente, afirma Tarek

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El diputado Antonio Tarek Abdalá Saad –contra quien se ha solicitado iniciar un juicio de procedencia para quitarle el fuero- advirtió: “no soy Javier Duarte de Ochoa, y haber sido miembro de su administración no me vuelve un delincuente”.



En una carta difundida esta noche en la Cámara de Diputados, el ex tesorero de Javier Duarte subrayó que ninguna de las investigaciones en su contra señalan que se haya enriquecido de manera ilícita, o que haya yo favorecido ilegalmente a persona alguna.



“Entiendo que el clamor y el encono que sumerge a Veracruz en un ambiente monotemático haga que la sociedad quiera un castigo generalizado”, indicó.



Consideró que es papel de los medios de comunicación y de los líderes de opinión, explicar y ayudar a digerir no sólo los hechos que suceden en México, sino en el marco jurídico nacional. Dijo que solo así será un País de leyes.



“Más que esperar el encarcelamiento generalizado de personas acusadas como signo de justicia, es igual de importante fiscalizar los métodos y calidad de los procedimientos de investigación por parte de la autoridad. El actuar de la Fiscalía General del Estado de Veracruz no cumple con el menor estándar”, sostuvo.



Aceptó que al enfrentar diversas investigaciones federales se ha defendido puntualmente, que en varias ocasiones ha acudido al juicio de amparo y en más de una ocasión el Poder Judicial le ha dado la razón.



Dijo que desde noviembre pasado he intentado acudir a la Fiscalía del Estado para responder a las imputaciones que me hace. No lo he logrado”.



Tarek Abdalá indicó que si un eventual dictamen de la Sección Instructora determina que no debe alterarse la actual composición del Congreso de la Unión, es porque así lo dice la Ley.



“Y si dijese lo contrario, recurriré a todos los medios legales a mi alcance para demostrar mi inocencia, defender mi nombre y conservar mi libertad. Si el dictamen determinara que no ha lugar a proceder, no se generaría impunidad alguna, el efecto sería que la prescripción se interrumpe, las investigaciones pueden seguir su curso, y yo tengo el derecho de participar en ellas para lograr el debido esclarecimiento de los hechos”, esgrimió.



El veracruzano difundió esta noche un ejemplar del tomo que contiene los alegatos que formuló en su defensa con el argumento de que tiene la convicción de que dicha solicitud de desafuero es improcedente.



“Igualmente, tengo la firme convicción de cumplir con mi obligación de defender la representación que tengo por mi Distrito para desempeñar el cargo para el que fui electo, así como hacer mi parte para mantener la actual composición de la actual Legislatura del Congreso de la Unión.



“Yo no llegué a ocupar mi curul protegido por mi partido vía plurinominal en busca de impunidad, como dicen algunas voces, llegué por el ejercicio del voto directo de miles de veracruzanos que vieron en mí la mejor opción para representarlos en el Congreso de la Unión”, defendió.