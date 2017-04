Reprocha diputado infantil "robo descarado" de Borge en Q. Roo

(SUN)

El diputado infantil de la zona maya, Ángel Jacinto Noh Tun, uso la tribuna del Congreso del Estado para señalar el “robo descarado e impune” del ex gobernador Roberto Borge Angulo y cuestionó a las autoridades “qué están haciendo al respecto”.



“La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra, ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste el robo descarado e impune de Roberto Borge", denunció.



Al participar este miércoles en el Séptimo Parlamento Infantil de Quintana Roo, el menor originario del municipio maya de José María Morelos cuestión qué están haciendo las autoridades para enjuiciar al ex mandatario estatal al momento de agregar “estoy seguro que si alguno de nosotros se hubiera robado una gallina para darle de comer a su familia ya le hubieran dictado sentencia de 10 años de prisión”.



“Tu diputado y diputada por qué no legislas para ponerlo tras las rejas, tienes miedo o ya te llegó al precio”, cuestionó desde la tribuna el diputado infantil, exclamación que se ganó el aplauso de los asistentes.



Dijo que es una incongruencia que mientras una familia lucha por tener una vivienda -de 15 por 20 metros-, que será el patrimonio de su familia, “Borge invade y vende terrenos a familiares y amigos”.



El joven estudiante pidió a las autoridades hacer lo necesario para que actúen contra el ex gobernador y pague por sus delitos.



Noh Tun hizo señalamientos directos en contra de políticos y ex gobernantes que han hecho hasta lo imposible por conservar sus privilegios sin importarles el sufrimiento del pueblo.



“Transparencia y medidas contra actos de corrupción” se llamó el discurso de este joven parlamentario de la escuela primaria “Cuauhtémoc” del municipio de José María Morelos.



Participaron en este ejercicio 26 diputados infantiles por un día, los cuales desde la tribuna expresaron sus preocupaciones, intereses y convocaron a todos a la construcción de una sociedad y un país mejor.