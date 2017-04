Se aprecia peso tras comentarios de Trump sobre Tlcan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este jueves el dólar cerró en 19.35 pesos, 15 centavos menos que ayer, de acuerdo con datos de Citibanamex.



El peso mexicano se apreció luego de que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no abandonará por ahora el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) para dar paso a una renegociación, pero insistió en que podría salirse si su país no obtiene los cambios que busca.



Mientras tanto, la Bola Mexicana de Valores (BMV) perdió presionada por las acciones de la firma de medios Televisa, y luego de alcanzar en la víspera un nuevo máximo histórico por arriba de las 50,000 unidades.



La moneda local cerró en 19.0255 por divisa estadounidense, con una ganancia del 0.82 por ciento, ó 15.70 centavos, frente a los 19.1825 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles.



El peso anotó su mayor caída en más de tres meses luego de que funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el Gobierno evaluaba un decreto que podría retirar a Estados Unidos del Tlcan, que ha sido clave para la economía mexicana.



Trump dijo el jueves que es "muy posible" realizar una renegociación del acuerdo comercial de Estados Unidos con Canadá y México, pero que si no se podía lograr un "trato justo para todos" se tendría que revocar el Tlcan.



El referencial índice accionario IPC retrocedió un 0.25 por ciento, a 49,440.96 puntos, con un volumen de 242.5 millones de títulos negociados. El IPC registró el miércoles un nuevo máximo intradía de 50,147.04 unidades.



Los títulos de Televisa cedieron un 4.74 por ciento a 92.94 pesos, tras reportar en la víspera una baja en sus ventas por publicidad en el primer trimestre.



En cuanto a los bonos, el rendimiento a 10 años bajó tres puntos base a 7.18 por ciento, mientras que la tasa a 20 años retrocedió también tres, a 7.59 por ciento.