Salida de EU del Tlcan, una amenaza poco creíble: Especialista

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de que dejaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), es poco creíble, pero seguirá generando incertidumbre en tanto los hombres de negocios sigan guiándose por tweets, rumores y filtraciones en lugar de reaccionar solamente a documentos que tengan el sello de la Casa Blanca, aseveró el especialista en comercio exterior, Luis de la Calle.



El ex subsecretario de negociaciones comerciales internacionales de la Secretaría de Economía aseveró que la salida de Estados Unidos (EU) "no es una amenaza creíble porque es contraproducente para ellos, pero es algo que va a estar ahí y debemos acostumbrarnos".



Durante el Día de la Cámara de Comercio de Canadá o Cancham Day, Luis De la Calle expuso que existe la posibilidad de que los estadounidenses dejen el Tlcan y "potencialmente puede suceder", además de que será un instrumento de negociación.





Luego de que el miércoles por la mañana se difundió una filtración de que Estados Unidos saldría del Tlcan y que en la noche la Casa Blanca emitiera un comunicado diciendo que sí se negociará primero antes de pensar en dejarlo, el experto consideró que queda claro que la negociación será trilateral, es decir no será bilateral, sino que participarán Canadá, Estados Unidos y México.



Frente a representantes de empresas canadienses en México y de firmas nacionales, De la Calle afirmó que la no inclusión del impuesto fronterizo en la propuesta fiscal de Trump es un elemento menos de incertidumbre.